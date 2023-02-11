السوداني: عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام وخاسر من يراهن على العودة إلى الوراء

اوضح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام بوصفه واحداً من أولويات المنهاج الوزاري للحكومة

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تراس الاجتماع الثالث لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والكمارك فضلاً عن المنافذ الحدودية والبنك المركزي والمعارض التجارية، وجرت خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي في عموم العراق، ومتابعة أسعار صرف الدولار، بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار البنك المركزي بتخفيض السعر الرسمي للدولار".

وتابع البيان ان "الاجتماع شهد بحث الآليات المتّبعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في الجوانب المالية، إلى جانب بحث تنفيذ التوجيهات الصادرة في الاجتماع السابق'، مؤكدا"على أهمية تواصل عقد هذه الاجتماعات، من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، الذي تعده الحكومة شريكاً أساسياً في تنفيذ برامجها ومشاريعها الاستراتيجية".

وشدد السوداني على أن"عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام، بوصفه واحداً من أولويات المنهاج الوزاري للحكومة"، مشددا على أن" من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات رهانه خاسر، فالحكومة وجميع أجهزتها المختصة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين، ومن يعرقل سير الإصلاح ويلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ويؤثر في الوضع المعيشي للمواطنين ".