مفارز الـK9 التابعة للحشد الشعبي تعثر على جثة امرأة مسنة تحت الأنقاض في حلب

تمكنت مفارز الـK9 في مديرية المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، من العثور على جثة امرأة قضت تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر في محافظة حلب السورية

وذكرت الهيأة في بيان انه :"بحسب المعلومات لدى فريق الاغاثة العراقي، إن الجثة تعود لامرأة مسنة لم تتمكن من الخروج"، مؤكدة "استمرار ملاكات مديرية المتفجرات من معالجي المتفجرات ومفارز الـk9 جهودها الإغاثية ضمن الحملة الاغاثية التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي في سوريا".

يشار الى ان فريق الإغاثة العراقية تسلمت منذ امس الجمعة، عدة مواقع في محافظة حلب من اجل البحث عن المفقودين تحت أنقاض المباني التي تعرضت للزلزال.