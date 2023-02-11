البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين القادم

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم السبت، عن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين القادم.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بحسب بيان ان جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل سيتضمن:

أولا: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لتنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971.

ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون إدارة المصادر الوراثية الحيوانية.

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008.

رابعا: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب.

خامسا: القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها بالقانون رقم 13 لسنة 2016، التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012".

وأشارت الدائرة الى ان "الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا".