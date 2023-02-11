وكالة الاستخبارات توجه رسالة للمواطنين بشأن صرف الدولار

وجهت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، رسالة الى المواطنين بشان تطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقالت الوكالة في رسالة موجهة للمواطنين "كن على قدر المسؤولية وساهم معنا بتطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من خلال الاتصال على الخط الساخن والمجاني (١٤٤) والذي يعمل ٢٤ ساعة ".

واضافت: " للابلاغ عن عمليات تهريب العملة و التلاعب باسعار صرف الدولار والصيرفات الجوالة والحوالات غير الرسمية. وتابعت الوكالة: "اتصل وبلغ للحد من هذه الجرائم التي تضر اقتصاد بلادنا ".