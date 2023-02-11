عاجل : عملية مزدوجة "دهس وإطلاق نار" في حي راموت بالقدس المحتلة و اصابة 8 مستوطنين كحصيلة اولية .
الأخبار

وكالة الاستخبارات توجه رسالة للمواطنين بشأن صرف الدولار


وجهت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، رسالة الى المواطنين بشان تطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقالت الوكالة في رسالة موجهة للمواطنين  "كن على قدر المسؤولية وساهم معنا بتطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من خلال الاتصال على الخط الساخن والمجاني (١٤٤) والذي يعمل ٢٤ ساعة ".

واضافت: " للابلاغ عن عمليات تهريب العملة و التلاعب باسعار صرف الدولار والصيرفات الجوالة والحوالات غير الرسمية. وتابعت الوكالة: "اتصل وبلغ للحد من هذه الجرائم التي تضر اقتصاد بلادنا ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة الاستخبارات توجه رسالة للمواطنين بشأن صرف الدولار
مصدر مطلع : السوداني طلب من ابن زايد تسليم حمدية الجاف المتهمة بسرقة مليار دولار
السوداني يعزي بوفاة وزير الزراعة الأسبق علي حسين البهادلي
رئيس الجمهورية: الإرهاب انتهى ونحتاج لدعم إقليمي ودولي لمشروع العراق التنموي
القبض على ثلاثة متهمين بنشر المحتوى السيء في نينوى
وصول طائرة عراقية محملة بمساعدات إغاثة إلى مطار حلب الدولي.
المالية تعلن استحداث 463 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة
رئيس الجمهورية يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا
الوفد النيابي العراقي ينظم وقفة بمجلس الشعب السوري تضامناً مع ضحايا الزلزال
النزاهة تدعو إلى نقل ساحات التبادل التجاري بالمنافذ إلى العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك