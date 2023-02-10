السوداني يعزي بوفاة وزير الزراعة الأسبق علي حسين البهادلي

قدم رئيس مجلس وزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تعزية بوفاة وزير الزراعة الأسبق علي حسين البهادلي.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يتقدم بخالص التعزية وعميق المواساة، برحيل وزير الزراعة الأسبق علي حسين البهادلي، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأضاف: "أصدق العزاء لذوي الراحل ومحبّيه، ومعارفه وزملائه كافة ونسأل الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".