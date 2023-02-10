رئيس الجمهورية: الإرهاب انتهى ونحتاج لدعم إقليمي ودولي لمشروع العراق التنموي

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أن الإرهاب انتهى والعراق يحتاج لدعم دولي وإقليمي لمشروعه التنموي، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب الإسراع بتشريع موازنة 2023 لتطبيق مضامين البرنامج الوزاري.

وقال رئيس الجمهورية في مقابلة إن "كارثة الزلزال كبيرة والعراق تفاعل مع المأساة وهو مستمر بتقديم الدعم الإنساني للشعبين السوري والتركي".

وأضاف، متحدثا عن الوضع السياسي أن "الانتخابات الأخيرة في العراق عمقت مفهومي الأمن والسلام وجرت بقبول دولي وإقليمي وهنالك تنسيق وتعاون ونهج مشترك بين القوى السياسية وأجواء إيجابية، والمجتمع الدولي يهمه استقرار العراق لدوره الاقتصادي وفرصه الاستثمارية الكبيرة".

وتابع أن "هناك ترحيباً عربياً بدور العراق المحوري في المنطقة، والإرهاب انتهى ونحتاج لدعم إقليمي ودولي لمشروع العراق السياسي والأمني والتنموي" لافتاً إلى أن "برنامج الحكومة الوزاري لاقى ترحيباً دولياً وفقاً لما وجده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زياراته الخارجية".

وشدد على وجوب الإسراع بإقرار الموازنة لتطبيق البرنامج الوزاري والبدء بالمشاريع الاستراتيجية.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان جيدة وندعم تقويتها وقانون النفط والغاز سيشرع في وقت قريب وسيكون مقدمة للاتفاق بين بغداد وأربيل"، مشيراً إلى أن "هنالك توجها لحل مشكلة كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 ومتفائلون بالتوصل لحلول".

وحول الوضع في الإقليم أكد أن "هنالك جدية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لحل المشاكل العالقة في إقليم كردستان وائتلاف إدارة الدولة يدعم إنهاءها وربما نقوم بزيارات دعماً للحوارات".

وعن الخلافات السياسية رأى رئيس الجمهورية أن "الإعلام السلبي ومواقع التواصل يعمقان المشاكل بين القوى السياسية ويتحدثان عن مشاكل أمنية بينما في الواقع 90% من مناطق العراق تنعم بالاستقرار ولا مشاكل أمنية كبيرة والإعلام يجب أن يركز على استقرار العراق وخطواته التنموية".

وفيما يتعلق بملف المياه أشار إلى "وجوب أن توفر بلدان المنبع حصص مياه عادلة للعراق وأن تتدفق كميات جيدة لدعم واقع الزراعة في العراق وكذلك الأهوار ويجب تحسين شبكات الري في العراق لأن القنوات غير مبطنة وتتسبب بهدر كبير للمياه".

وأكد أن "لدى العراق خططاً طموحة لإنشاء سدود لخزن المياه ومشاريع لإيقاف الهدر".