القبض على ثلاثة متهمين بنشر المحتوى السيء في نينوى

اعلن جهاز لأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين يسيئون إلى الذوق العام في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان انه "بناءً على مذكرات قضائية القبض على (3) متهمين يقومون بالنشر والترويج لمقاطع فيديو ذات محتوى يُسيء إلى الذوق والآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي في محافظة نينوى".

واضاف: "جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".