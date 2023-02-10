رئيس الجمهورية يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا

اعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، خلال اتصاله بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأعرب رئيس الجمهورية عن، "خالص تعازيه ومواساته للرئيس أردوغان وللشعب التركي ولذوي ضحايا الزلزال المدمر"، متمنيا لـ"الجرحى والمصابين الشفاء العاجل".

كما أعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن "تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال".

بدوره، عبّر الرئيس التركي عن، "خالص شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد وللشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا اثر كارثة".