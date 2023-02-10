فريق البحث والإنقاذ العراقي ينتشل جثتين من تحت أنقاض زلزال تركيا

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، تمكن فريق البحث والإنقاذ العراقي من انتشال جثتين من تحت انقاض زلزال تركيا.

وذكرت المديرية في بيان، أن "فرق الدفاع المدني التخصصية في مجال البحث والإنقاذ انتشلت جثتين تعود لرجل وامرأة مدفونتين تحت أطنان ركام أنقاض إحدى البنايات المنارة في منطقة كرمان مرعش في تركيا بعد أن ضرب زلزال مدمر المنطقة مؤخراً".

يذكر أن الفريق الدولي العراقي وصل جواً بكامل عدد وعدته إلى تركيا مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن من شباط الجاري لينظم إلى الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة على الرغم من استمرار الهزات الأرضية في المنطقة والذي كان آخرها بقوة 4.3 في ذات المنطقة التي يعمل فيها الفريق العراقي ولم تتوقف أعمال البحث والإنقاذ الدقيق عن ضحايا في المنطقة المنكوبة.