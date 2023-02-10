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بعد الزلزال "المدمر".. وفد برلماني عراقي يصل سوريا


وصل وفد برلماني عراقي، اليوم الجمعة، إلى سوريا للتضامن مع ضحايا الزلزال "المدمر".

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أن "وفداً عراقياً نيابي برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وصل ل‍مطار دمشق الدولي اليوم الجمعة".

وتابع البيان، "وكان في استقبال الوفد اكرم العجلاني نائب رئيس مجلس الشعب السوري والنواب أعضاء لجنة الصداقة العراقية- السورية ".

وأضاف البيان أن "الزيارة التي ستستمر ليوم واحد، تأتي تضامناً مع الشعب السوري لتجاوز محنته جراء فاجعة الزلزال المدمر الأخير الذي أصاب عدد من المدن السورية ، وألحق خسائر كبيرة بالارواح والمدن".

وقال المندلاوي بحسب بيان مكتبه الإعلامي، ان "هذه الزيارة للدولة والجارة الشقيقة سوريا هي لإعلان وقوفنا ووقوف شعبنا العراقي مع اشقائنا السوريين وتقديم المساعدة والمساندة و كل ما من شأنه تجاوز هذه المحنة الأليمة"،

مشيراً إلى ان "الوفد سيطلع وخلال اللقاءات التي سُيجريها على آخر المستجدات والاحتياجات التي يمكن تلبيتها لإسناد فرق الإنقاذ ، سائلاً العلي القدير بأن يرحم ضحايا الزلزال ويمن على ذويهم بالصبر والسلوان ".

وفي وقت سابق من فجر الاثنين، ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا وتسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص في البلدين

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