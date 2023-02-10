الشيخ همام حمودي بشأن مكافحة "المحتوى الهابط": مبادرة شجاعة لحفظ العائلة العراقية

ثمن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، جهود القضاء ووزارة الداخلية بمكافحة "المحتوى الهابط"، فيما أشار الى أنها مبادرة شجاعة لحفظ العائلة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان ان الأخير "ثمن جهود القضاء ووزارة الداخلية بمكافحة المحتوى الهابط ومحاسبة المسيئين للقيم والاخلاقيات العراقية الأصيلة، ومروجي ثقافة الابتذال".

وأضاف البيان ان "مكافحة المحتوى الهابط مبادرة وطنية شجاعة ومسؤولة لحفظ العائلة العراقية وهوية المجتمع وقيمه التي هي مصدر اعتزاز وتفاخر كل العراقيين".

واشاد الشيخ حمودي، بـ"الجهود الكبيرة المبذولة في مكافحة الابتزاز الالكتروني والتي أسفرت عن الحد بشكل واضح من هذه الجرائم".

وأشار البيان الى ان "آملين من النخب الاعلامية والثقافية التعاون ودعم جهود تشذيب ساحة الرأي العام من مروجي السفاهة والابتذال".

وختم، "عظمة الشعوب بقيمها وأخلاقها وعلمائها ومنابرها ومفكريها ومثقفيها، ومجاهديها والمدافعين عنها، فهم مصدر وعيها وبناة أجيالها وصناع مجدها".