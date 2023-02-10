الأخبار

الشيخ همام حمودي بشأن مكافحة "المحتوى الهابط": مبادرة شجاعة لحفظ العائلة العراقية


ثمن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، جهود القضاء ووزارة الداخلية بمكافحة "المحتوى الهابط"، فيما أشار الى أنها مبادرة شجاعة لحفظ العائلة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان ان الأخير "ثمن جهود القضاء ووزارة الداخلية بمكافحة المحتوى الهابط ومحاسبة المسيئين للقيم والاخلاقيات العراقية الأصيلة، ومروجي ثقافة الابتذال".

وأضاف البيان ان "مكافحة المحتوى الهابط مبادرة وطنية شجاعة ومسؤولة لحفظ العائلة العراقية وهوية المجتمع وقيمه التي هي مصدر اعتزاز وتفاخر كل العراقيين".

واشاد الشيخ حمودي، بـ"الجهود الكبيرة المبذولة في مكافحة الابتزاز الالكتروني والتي أسفرت عن الحد بشكل واضح من هذه الجرائم".

وأشار البيان الى ان "آملين من النخب الاعلامية والثقافية التعاون ودعم جهود تشذيب ساحة الرأي العام من مروجي السفاهة والابتذال".

وختم، "عظمة الشعوب بقيمها وأخلاقها وعلمائها ومنابرها ومفكريها ومثقفيها، ومجاهديها والمدافعين عنها، فهم مصدر وعيها وبناة أجيالها وصناع مجدها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد الزلزال "المدمر".. وفد برلماني عراقي يصل سوريا
السوداني يعود إلى العراق بعد اختتام زيارته للإمارات
الشيخ همام حمودي بشأن مكافحة "المحتوى الهابط": مبادرة شجاعة لحفظ العائلة العراقية
القضاء يطلق سراح أربعة أشخاص اعتقلوا بتهمة "المحتوى السيء"
المخابرات يوضح حقيقة إعادة نجل محافظ النجف السابق إلى الجهاز
المالية تعلن إتمام الإجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود
وزارة الخارجية: لقاءات الوفد العراقي في واشنطن تهدف لتوضيح هوية السياسة النقدية العراقية
النائب عدي عواد يرفع دعوى قضائية ضد الكاظمي
الداخلية: الحملة ضد المحتوى السيئ لا تكمم الأفواه
الحشد يستولي على اسلحة بعملية اقتحام موقع ارتكاز داعش الارهابي غرب الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
فيسبوك