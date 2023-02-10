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القضاء يطلق سراح أربعة أشخاص اعتقلوا بتهمة "المحتوى السيء"


كشف الباحثٌ في الشؤون السياسية وتاريخ الجماعات الإرهابية، فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، عن اطلاق سراح اربعة من صناع المحتوى الهابط ممن أعتقلوا بميسان.

وقال ابو رغيف في تغريدة عبر تويتر إنه "بعد مناشدات من اعلاميين وصحفيين حول صُناعْ محتوى يبعث على الأمل ويرتقي لمستوى المبادىء والقيم المجتمعية، وبما ان القضاء يميز بين محتوى هدام وآخر بنّاء، فقد تم اطلاق سراح اربعة ممن أعتقلوا ب‍ميسان من بينهم عبودسكيبة".

واضاف :"شكرًا للقضاء المُتفهم رُغمَ مايتعرض له بين فينة واخرى من سوءِ فهم".

ويوم امس، اصدرت محكمة استئناف ميسان مذكرات قبض بحق 5 اشخاص بتهمة نشر المحتوى الهابط والمسيء وفقا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان من بينهم المدعو عبود سكيبة.

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