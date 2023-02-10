المخابرات يوضح حقيقة إعادة نجل محافظ النجف السابق إلى الجهاز

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، مزاعم إعادة المدعو جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف السابق، للعمل في الجهاز.

وذكر بيان للجهاز أنه "ينفي الاخبار التي تداولتها بعض الشخصيات السياسية والاعلامية عن اعادة المدعو جواد لؤي الياسري للعمل في الجهاز، مؤكداً انه تم احالته القضاء وعزله من الوظيفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وشدد على "اهمية توخي الدقة في تداول مثل هذه الاخبار"، داعياً كافة وسائل الاعلام والشخصيات والجهات ذات العلاقة الى "عدم الانجرار خلف الدعايات المغرضة التي تحاول النيل من المؤسسة الامنية وتسعى لإضعاف ثقة المواطن العراقي بها".