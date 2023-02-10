المالية تعلن إتمام الإجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إتمام الإجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العقود في جميع مؤسسات الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت، بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء عددا من السادة رؤساء الجامعات العراقية، بشأن وضع المعالجات المناسبة لمشاكل تثبيت شريحة العقود بعد ٢/ ١٠ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم توزيع استمارات خاصة بهم لتحديد المشاكل وتزويدهم بالكلف المالية والامر الاداري بالعقود والامر الاداري بالتجديد ليتم عرضها على الجلسة القادمة لمجلس الوزراء".

وأضافت سامي بحسب البيان، ان "وزارة المالية اتمت جميع الإجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العقود في كافة مؤسسات الدولة ومنها ما يتصل بعقود وزارة التعليم"، مضيفةً ان "الوزارة على اتم الجهوزية لاستكمال باقي الدرجات الأمر الذي يتطلب تنظيم استمارة خاصة من قبل وزارة التعليم فيما يخص معالجة الاشكالات الإدارية لديها، وارسالها الى وزارة المالية بغرض إجراء عمليات الاستحداث المطلوبة بحسب ما وجهت به قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بشأنها".

يذكر ان وزارة المالية قد انهت خلال الفترات السابقة وعلى شكل وجبات متتالية إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لمختلف الشرائح ومنها العقود في مؤسسات الدولة المختلفة.