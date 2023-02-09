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وزارة الخارجية: لقاءات الوفد العراقي في واشنطن تهدف لتوضيح هوية السياسة النقدية العراقية


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، إن لقاءات الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن تهدف لتوضيح هوية السياسة النقدية العراقية.

وقال الصحاف للقناة الرسمية إن "لقاءات الوفد العراقي في واشنطن تهدف لبلورة رؤية ذات أولويات اقتصادية وأهمية تحقيق اقترابات جوهرية تخص هوية السياسة النقدية العراقية وتوضيح هذه الهوية".

وأضاف إن "زيارة الوفد العراقي تنظر في عمقها إلى أن هناك إجراءات مشتركة بين الجانبين تتعلق بالسياسة النقدية العراقية، وإذا ما اخذنا برؤى تشاركية وذهبنا لسبل تعززالتنسيق والتعاون سنشهد دعماً كبيراً لإجراءات الحكومة المتعلقة بتثبيت سعر صرف جديد للدولار وتنويع بوابات البيع ما ينعكس على التداول اليومي ".

وتابع إن "اللقاءات تنسجم مع مضامين الاتفاقية بين بغداد وواشنطن وستتطرق لمضامين الشراكة في مجال الطاقة ودعم العراق في مختلف الجوانب والوفد أكد أن العراق يرغب بشراكات متعددة تقوم على فكرة تنويع البوابات الاقتصادية ".

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وزارة الخارجية: لقاءات الوفد العراقي في واشنطن تهدف لتوضيح هوية السياسة النقدية العراقية
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