النائب عدي عواد يرفع دعوى قضائية ضد الكاظمي

أقام النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد، الخميس، دعوى قضائية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي عبد الأمير علاوي بسبب تحويل الأموال إلى كردستان خلافاً للقانون.

وقال عواد في بيان إنه "سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم القاضي بعدم صحة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال الحكومة السابقة".

وأضاف، "لقد ترتب على التنفيذ الفعلي لهذه القرارات صرف مليارات الدنانير مخالفة للدستور والقانون كون الدولة غير مالكة للأموال وان حيازتها لها حيازة اعتبارية مما يستوجب الحفاظ عليها وعدم التصرف بها الا وفق احكام القانون والضوابط لان ملكيتها تعود لجميع افراد الشعب العراقي و وجودها لدى الدولة بصفة الامانة ، ولكل ما تقدم اطلب الشكوى ضد المشكو منهم كل من ( رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال ) و ( وزير مالية حكومة تصريف الاعمال ) كون تصرفهم بتسليم الاموال لإقليم كردستان خلافاً للقانون رتب ضرر بالغ بالمال العام".