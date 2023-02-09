الأخبار

الداخلية: الحملة ضد المحتوى السيئ لا تكمم الأفواه


شددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، على أن الحملة ضد المحتوى السيئ لن تكمم الأفواه ولا تستهدف الأقلام النزيهة، مشيرة إلى أنها تهدف لإصلاح القيم التي حاول البعض طمسها.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تسجيل صوتي إن" الوزارة لن تقود أي حملة على الفقراء أو على تضييق الحريات"، مبينا، أن" العراق مكسبه الحقيقي هو حرية الرأي والتعبير والديمقراطية".

وتساءل معن" هل تم محاسبة أي إعلامي أو صحفي أو الأقلام النزيهة أو الشريفة، وهل تم تكميم أي شخص؟"، مشيرا إلى" أننا في الداخلية لدينا خبرة طويلة بالعمل ولم نأتِ من فراغ، سواء خبرتنا الميدانية أو شهادتنا الأكاديمية أو المواطنون أو المنصة أو المشاركة الواسعة من الجميع".

وأكد، أنه" لن يكون هناك أي تكميم للأفواه في العراق خاصة وأن الحكومة اليوم أنجزت الكثير من الإصلاحات"، لافتا إلى، أن" الحملة ضد المحتوى السيئ لا تتعلق بالتكميم أو المحاربة، بل هي حملة وطنية قانونية الغاية منها إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الخارجية: لقاءات الوفد العراقي في واشنطن تهدف لتوضيح هوية السياسة النقدية العراقية
النائب عدي عواد يرفع دعوى قضائية ضد الكاظمي
الداخلية: الحملة ضد المحتوى السيئ لا تكمم الأفواه
الحشد يستولي على اسلحة بعملية اقتحام موقع ارتكاز داعش الارهابي غرب الانبار
اعتقال موظف مقرب من حزب الحلبوسي بتهمة الفساد وسط الرمادي
النزاهة النيابية تؤكد استمرار كردستان بتهريب النفط وتطالب بغداد بإيقافها
صدور مذكرة قبض بحق "مرتضى العبودي" بتهمة "المحتوى الهابط"
وزير العمل يعلن اكمال إجراءات بحث 204 آلاف أسرة خلال 16 يوماً
وفد العراق يصل واشنطن لبحث ازمة الدولار والسياسة النقدية
السوداني يبحث أطر التعاون مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
فيسبوك