الداخلية: الحملة ضد المحتوى السيئ لا تكمم الأفواه

شددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، على أن الحملة ضد المحتوى السيئ لن تكمم الأفواه ولا تستهدف الأقلام النزيهة، مشيرة إلى أنها تهدف لإصلاح القيم التي حاول البعض طمسها.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تسجيل صوتي إن" الوزارة لن تقود أي حملة على الفقراء أو على تضييق الحريات"، مبينا، أن" العراق مكسبه الحقيقي هو حرية الرأي والتعبير والديمقراطية".

وتساءل معن" هل تم محاسبة أي إعلامي أو صحفي أو الأقلام النزيهة أو الشريفة، وهل تم تكميم أي شخص؟"، مشيرا إلى" أننا في الداخلية لدينا خبرة طويلة بالعمل ولم نأتِ من فراغ، سواء خبرتنا الميدانية أو شهادتنا الأكاديمية أو المواطنون أو المنصة أو المشاركة الواسعة من الجميع".

وأكد، أنه" لن يكون هناك أي تكميم للأفواه في العراق خاصة وأن الحكومة اليوم أنجزت الكثير من الإصلاحات"، لافتا إلى، أن" الحملة ضد المحتوى السيئ لا تتعلق بالتكميم أو المحاربة، بل هي حملة وطنية قانونية الغاية منها إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها"