الحشد يستولي على اسلحة بعملية اقتحام موقع ارتكاز داعش الارهابي غرب الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الخميس، الاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في مناطق غربي الانبار .

وقال المصدر ان " قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت عملية اقتحام لمواقع ارتكاز سابقة لعناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتهم على مناطق مختلفة من صحراء جبة بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على اسلحة متنوعة ".

واضاف المصدر ان" القوة استولت على اسلحة متنوعة ومتفجرات ،مبينا ان" القوات نفذت العملية وفق معلومات استخباراتية افادت بوجود اسلحة من مخلفات التنظيم الاجرامي في المنطقة المستهدفة ، موضحا ان" فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية ".

يشار الى ان مدن الانبار تشهد وبشكل شبه يومي عمليات ملاحقة لبقايا خلايا ارهابي داعش واماكن اخفاء اسلحتهم ".