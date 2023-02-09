اعتقال موظف مقرب من حزب الحلبوسي بتهمة الفساد وسط الرمادي

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، باعتقال موظف في مكتب مستول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية بعملية امنية وسط مدينة الرمادي.

وقال المصدر ان " قوة امنية قادمة من بغداد داهمت منزل موظف يعمل بمكتب نائب محافظ الانبار ( قيادي في حزب تقدم) جاسم العسل في منطقة حي المعلمين وسط مدينة الرمادي ، على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقة لاشتباه بتطوره بسرقة مبلغ مالي قدره مليون و400 دولار اثناء مهام عمله".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان" القوة نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى جهة الطلب في بغداد ، مبينا ان" القوات الامنية المتمركزة في منطقة الحادث ليس لديها تفاصيل اكثر عن الحادث بانتظار تزويدها مزيدا من المعلومات حول الموضوع ".

يشار الى ان مصادر اكدت صدور اوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في حكومة الانبار المحلية لتورطهم بعمليات فساد مالي واداري اثناء تسلمهم مهام عملهم الوظيفي ".