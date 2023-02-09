النزاهة النيابية تؤكد استمرار كردستان بتهريب النفط وتطالب بغداد بإيقافها

دعت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، حكومة بغداد لانهاء ازمة تهريب النفط عبر إقليم كردستان، مبينة ان460 قضية فساد في النجف معطلة منها في المطار والمقبرة النموذجية.

وقال السلامي في حوار متلفز ان " 460 قضية فساد في النجف معطلة منها في المطار والمقبرة النموذجية وان الاستثمار في المقبرة بالنجف مخالف للقانون".

وأضاف ان "مطار النجف مسيطر عليه من قبل عصابات الجريمة المنظمة والفساد في المطار يقدر بالمليارات وقد ارسلنا كتابا الى رئيس الوزراء بشأن الفساد ".

وتابع ان " وزارة النفط السابقة كانت تبيع المشتقات بسعر رخيص الى الاردن ومصر ولبنان في وقت مازالت حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط عن طريق كردستان وعلى بغداد ايقافها".