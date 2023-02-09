وزير العمل يعلن اكمال إجراءات بحث 204 آلاف أسرة خلال 16 يوماً

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الخميس، يعلن اكمال إجراءات بحث 204 آلاف أسرة خلال 16 يوماً.

وقال الاسدي بحسب بيان صادر عن وزارة العمل "اكملنا اجراءات بحث (204) آلاف اسرة خلال 16 يوما منذ انطلاق حملة البحث الكبرى في 15-1-2023".

وأعلن الوزير، "فتح واجهة التقديم الالكتروني للشمول بالحماية الاجتماعية في 20-2-2023 لشريحتي اليتامى، والنساء حسب الفئات الآتية :

- الارملة.

- المطلقة.

- زوجة المفقود.

- الفتاة البالغة غير المتزوجة.

- العزباء

- اسرة النزيل او المودع (اذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية).

وأضاف الوزير: "ارسلنا الوجبة الاولى من بيانات اليتامى الى وزارة التخطيط التي تشمل بحدود 2500 يتيم، وسيتم اصدار البطاقات الذكية، وصرف مبالغ الاعانة لهم خلال هذا الشهر".