السوداني يبحث أطر التعاون مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة منصور بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الإمارات".

وشهد اللقاء، وفق البيان "بحث دعم أطر التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، بما يعزز أواصر العلاقات الثنائية بينهما".