رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي

أكّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، خلال استقباله محافظ واسط محمد جميل المياحي، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يمثل العصب الأساس في المحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، محافظ واسط محمد جميل المياحي، واستمع حديث مفصل قدمه المحافظ عن واقع المحافظة الخدمي، والاقتصادي".

وأكّد رئيس الجمهورية ، بحسب البيان "ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يمثل العصب الأساس في المحافظة، مشيراً إلى "أهمية إيلاء موضوع المياه اهتماما أكبر من أجل نجاح الخطط الزراعية".

ولفت الى ان "الهدر والتجاوز على الحصص المائية أمر غير مقبول مطلقا، وهناك توزيع غير عادل للمياه، ونحتاج إلى إدارة جيدة للموارد المائية وعلى الجميع تحمل المسؤولية والتعاون والعمل المشترك لتجاوز شحة المياه"

وأشار إلى أنه "سيزور محافظة واسط بأقرب فرصة للاطلاع على واقع المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين"، منوها إلى "ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق التطور والانتعاش في مرافق المدينة وبما يسهم في تطور الخدمات وتأهيل البنى التحتية".

من جانبه، قدم محافظ واسط "شكره لرئيس الجمهورية وامتنانه لمتابعته واهتمامه بأوضاع محافظة واسط، معربا عن أمله أن يتبنى فخامته مشروع واسط عاصمة العراق الزراعية، فيما أكد رئيس الجمهورية أنه سيتبنى ويدعم هذا المشروع بشكل كامل".

وأشار محافظ واسط إلى أن "المحافظات تحتاج إلى الدعم والاهتمام للنهوض بالبنى التحتية وبما يتناسب مع واقع العراق ومكانته".