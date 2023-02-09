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آل مكتوم يؤكد رغبة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العراق


بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع نظيره الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، "إيجاد أسس متينة لشراكة مستدامة" بين البلدين، في حين أكد آل مكتوم رغبة بلاده في الانفتاح الاقتصادي على العراق.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مدينة دبي، اليوم الخميس (9 شباط 2023)، رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية محمد بن راشد آل مكتوم.

بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أشار إلى أن الجانبين بحثا "تنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد أسس متينة لشراكة مستدامة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وفي مجال الطاقة والثقافة والتعليم".

وأعرب السوداني خلال اللقاء عن "توجه العراق إلى تطوير مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسعة مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الخدمية"، فيما أكد آل مكتوم "رغبة بلاده في الانفتاح الاقتصادي على العراق".

الجانبان شددا على "أهمية التنسيق العالي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وفق البيان.

في وقت سابق، أكد رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله السوداني، أن بلاده "تأمل في إيجاد علاقات متميزة مع الحكومة الحالية، نحو المزيد من التعاون البنّاء والتكامل الاقتصادي".

السوداني كان أورد أسباب زيارته إلى الإمارات في مقال نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية الثلاثاء (7 شباط 2023).

وكتب في المقال إن "زيارتنا إلى الإمارات المتحدة بحثاً عن شراكة مستدامة لصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين"، مضيفاً أن المباحثات "ستتطرق مباحثاتنا مع الأشقاء في الإمارات إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات وخاصة في ظل حرص دول منطقة الخليج على تعزيز التعاون من أجل التكامل عبر مشاريع صناعية وزراعية وتجارية".

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