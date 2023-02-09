السعودية تلغي شرط العمر على الحجاج العراقيين

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.

وقال وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، إن "المملكة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين"، لافتاً إلى "استقبال 125 ألف معتمرٍ عراقي منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر".

وأضاف، أنه "تم توفير مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين"، منوهاً إلى "تخفيض مبلغ التأمين على المعتمرين والحجاج العراقيين بنسبة تتراوح ما بين 60-70%".

من جهته، أعلن المسعودي، "مناقشة فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية ومن بينها منفذ جميمة".

وبين، أن "السعودية ألغت شرط العمر على الحجاج العراقيين"، مؤكداً الاتفاق مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين.