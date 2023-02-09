رئيس المحكمة الاتحادية لرئيس الجمهورية: ضرورة الحفاظ على صيانة الدستور

اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، اليوم الخميس، لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة الحفاظ على صيانة الدستور.

وذكرت المحكمة في بيان ان "عبود استقبل ، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وبحث معه ضرورة الحفاظ على صيانة الدستور باعتباره ضامن للحقوق والحريات العامة والخاصة وسيادة القانون، والحفاظ على التداول السلمي للسلطة بما يضمن مشاركة الجميع بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية ومنها حق التصويت والانتخاب والترشيح ".

واوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا بأن "الغاية الاساسية من عمل المحكمة هو الحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي بغض النظر عن الدين او القومية او أي سبب اخر"

وشدد على "ضرورة الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق والحفاظ على وحدة العراق والحفاظ على استقلال القضاء وممارسة السلطات الاتحادية لاختصاصاتها الدستورية وفق مبدأ الفصل بين السلطات بما يضمن بناء دولة ديمقراطية حديثة".