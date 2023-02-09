حيدر البرزنجي يكشف عن ملفات السوداني في زيارته للامارات ويرافقه 4 وزراء

كشف الباحث في الشأن السياسي حيدر البرزنجي، عن الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال البرزنجي في تصريح صحفي اليوم الخميس (9 شباط 2023) ان "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى دولة الامارات العربية المتحدة تندرج ضمن استمرار العمل ضمن مبدأ الدبلوماسية المنتجة بحثاً عن شراكة مستدامة لصالح البلدين".

واضاف ان "الزيارة تندرج ضمن إطار سياسة الإنفتاح التي تتبنّاها الحكومة لإرساء دعائم الاستقرار الإقليميّ"، مبينا ان "المباحثات ستتطرق إلى تعزيز التَّعاون عبر مشاريع صناعية وزراعية وتجارية وبناء المشاريع التنمويّة والاستفادة من الطاقتين البشريّة والطبيعيّة في البلدين".

كما سيبحث السوداني "مناقشة التَّطورات السياسيّة والدبلوماسيّة في المنطقة ونتائج (قمة بغداد 2) في الأَردُن، وتركيزها على دعم العراق في تجفيف بؤر التَّوتر وتعزيز الشراكة التّجاريّة، فضلا عن جذب الاستثمارات لمُختلف القطاعات ومنها الطاقة المُتجدِّدة وإدارة الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستيّة والربط الكهربائيّ الحيويّ، وهو ما ينسجم مع أولويات الحكومة وأهدافها لتحقيق التنمية"، وفقا للبرزنجي.

ونوه الى ان زيارة رئيس الوزراء ستهدف الى "تبادل الخبرات مع دولة الإمارات في مجالات الحوكمة والتَّشريعات وتدريب الجهات المنوط بها مواجهة الفساد في الدولة واسترداد الأموال واسترجاع المطلوبين"، منوهاً: "يُرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته هذه، وفد حكومي رفيع، يضم وزراء التخطيط والنقل والاعمار والاسكان والكهرباء".

وكان مكتب السوداني قد ذكر في بيان صباح اليوم الخميس (9 شباط 2023)، انه من المقرر أن يجري رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه جرت مراسم استقبال رسمية للسوداني في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.