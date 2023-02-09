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ضربة جديدة للحيتان الكبيرة ... النزاهة تعلن القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق حمدية الجاف


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق حمدية الجاف

وذكر بيان للهيئة، أنه "بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي".

وأشارت دائرة الاسترداد في الهيئة، إلى أنَّه "سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة".

وأضافت الدائرة، أنَّ "المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة".

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ضربة جديدة للحيتان الكبيرة ... النزاهة تعلن القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق حمدية الجاف
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