السوداني يصل الإمارات في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "جرت مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف"

وأضاف البيان: "سيجري رئيس مجلس الوزراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية".