مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي : اميركا حركت طائراتها اثناء تحرك الحشد الشعبي لإغاثة سورية

حذر مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، الأربعاء، من مخططات أميركية ضد الحشد الشعبي، لافتا الى ان اميركا حركت طائراتها عندما بدأت قوافل الحشد تتوجه لإغاثة سورية.

وقال العقابي في تصريحات ان "حملة الحشد الشعبي كبيرة جداً والهدف مساندة الشعب السوري، وهناك مساعدات طبية وغذائية كما أرسلنا حفارات متخصصة في عملية الإنقاذ، فضلا عن وجود فرق متخصصة في عمليات البحث تحت الأنقاض".

وأضاف ان "الحشد أطلق حملة لجمع التبرعات في العراق ومن يقم بهذه الحملة هم من وقفوا مع الحشد أثناء مواجهة داعش الإرهابي"، لافتا الى ان "العلاقة مع سوريا قديمة وعاطفية ومنذ اليوم الأول للكارثة عقد الحشد اجتماعات طارئة".

وذكر: "كل شريف يجب أن يقف إلى جانب سوريا وشعبها الذي عانى ويعاني من الحصار والإرهاب".

وبين: "لدينا هاجس من الأميركيين بأن يقصفوا أسطول السيارات والشاحنات المتجهة إلى سوريا، وليس لدينا أمان من ناحية الأميركي وللعلم فإنّ الأميركيين حركوا طائراتهم أثناء انتقال شاحناتنا من العراق نحو سوريا".

واكد ان "الحشد الشعبي سيكون في حالة طوارئ واستنفار وقد أرسلنا المئات إلى سوريا وكذلك تم ارسال شاحنات ورافعات ومعدات طبية وغذائية إلى سوريا وسيتم ارسال المزيد".