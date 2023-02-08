الكهرباء النيابية: نعمل بجدية الى إقرار مذكرات التفاهم مع "سيمنس "

اكد نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب وليد السهلاني، الأربعاء، ان لجنته تعمل بجدية الى إقرار مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الكهرباء خلال زيارة رئيس الوزراء الى المانيا مع شركة سيمنس وادراجها ضمن جداول جلسات المجلس لغرض التصويت ,

مشيرا الى ان المشكلة الرئيسية للكهرباء تتعلق بالنقل والتوزيع بسبب تهالك الشبكات وان الحاجة بات ملحة لدخول سمينس للعمل قبل حلول الصيف .

وقال السهلاني ان " المشكلة الرئيسية التي يواجهها قطاع الكهرباء ليس في الإنتاج وانما بقطاع النقل والتوزيع بسبب تهالك الشبكات القديمة " , مبينا ان " دخول شركة سيمنس للعمل بقطاع الكهرباء سيعجل في حل مشكلة النقل والتوزيع ".

وأضاف ان " لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تعمل بجدية الى إقرار مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الكهرباء خلال زيارة رئيس الوزراء الى المانيا مع شركة سيمنس وادراجها ضمن جداول جلسات المجلس لغرض التصويت" , مشيرا الى ان " الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء في الموازنة بحاجة الى رقابة شديدة من حيث صرف الأموال لمنع هدرها او التلاعب بها " .