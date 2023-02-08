رئيس الجمهورية يبحث مع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاربعاء، مع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن "رشيد استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "عرض الياسري مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور على الرئيس بغية التنسيق والتعاون مع الرئاستين لتبني المشروع، على أمل التنسيق لاحقاً مع السلطات الأخرى".