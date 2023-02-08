انتخاب النائب ارشد الصالحي رئيساً للجنة حقوق الإنسان

استكمل مجلس النواب، الاربعاء، انتخاب رؤساء اللجان النيابية.
وقال مصدر صحفي، أن لجنة حقوق الانسان انتخبت النائب ارشد الصالحي رئيسا والنائب جوان عبدالله نائبا اول والنائب وحدة الجميلي نائبا ثاني.
وفي وقت سابق من اليوم، انتخبت لجنة الكهرباء والطاقة النائب محمد نوري العبدربه رئيسا والنائب وليد السهلاني و نائب اول والنائب حسن الاسدي نائب ثان.
وحسم مجلس النواب غالبية اسماء رؤساء اللجان النيابية بعد اجتماعات طويلة بين الكتل السياسية.
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