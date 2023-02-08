السوداني يصدر توجيهات بشأن تكامل قواعد البيانات الحكومية

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاربعاء، الجهات المختصة باخذ الاجراءات الكفيلة بحماية قواعد البيانات الحكومية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة تكامل قواعد البيانات الحكومية، بحضور وزيرة الاتصالات وعدد من المختصّين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والمالية والتجارة والتخطيط والعمل والصحة والاتصالات، ومفوضية الانتخابات".

وأكد السوداني خلال الاجتماع على "أهمية أمن البيانات، وأخذ الإجراءات الكفيلة بحماية قواعد البيانات الحكومية"، مشيرا الى ان "قواعد المعلومات الموجودة في جهات حكومية مختلفة، يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة خاصة مع تكاملها، وستكون نافعة في التدقيق وتحسين الاستهداف، وضرورة أن يكون هناك هيكل واحد رئيس لقاعدة البيانات الوطنية، ثم تمكّن كل جهة من الاطلاع على ما هو مسموح لها".

وحث رئيس مجلس الوزراء على "بلورة منهجية حديثة لإدارة البيانات وفق النماذج العالمية المتميزة، وبما يحقق أمن البيانات وتكاملها ومن أجل تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف ومكافحة الفساد".

ووجّه السوداني "بمواصلة عقد الاجتماعات، وإيجاد نافذة للتواصل والتكامل، وتقديم المقترحات والخطط لتجاوز التأخير، ومعالجة المعوّقات، بما ينعكس على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين".