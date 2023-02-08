انتخاب دنيا الشمري رئيسة للجنة المرأة النيابية

التعليقات

الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ... الموضوع :

التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق

د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ... الموضوع :

الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات

غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ... الموضوع :

السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة

الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ... الموضوع :

بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"

مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ... الموضوع :

امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس

مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ... الموضوع :

محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج

بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ... الموضوع :

العلامة الصغير في سطور

اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ... الموضوع :

لا أمل فيهم ولا رجاء ...

HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ... الموضوع :

المساواة بين الجنسين