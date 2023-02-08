انتخاب دنيا الشمري رئيسة للجنة المرأة النيابية

انتخبت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، الاربعاء، رئيسة لها.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن "لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية انتخبت النائبة دنيا الشمري رئيسا لها".
وفي وقت سابق من ايلوم، انتخبت لجنة الكهرباء والطاقة انتخبت النائب محمد نوري العبدربه رئيسا والنائب وليد السهلاني و نائب اول والنائب حسن الاسدي نائب ثان.
وحسم مجلس النواب غالبية اسماء رؤساء اللجان النيابية بعد اجتماعات طويلة بين الكتل السياسية.
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