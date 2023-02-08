الإعدام بحق احد "اخطر" تجار المخدرات في العراق

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق أحد أخطر المجرمين في تجارة المخدرات بين العراق ودول الخليج وإيران.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ، أن "المجرم المصنف من أخطر تجار المخدرات ألقي القبض عليه عندما كان يروم تهريب كميات كبيرة من (الكريستال والحشيشة والحبوب) إلى المملكة العربية السعودية عن طريقي (صحراء السماوة) وطريق (منفذ عرعر) الحدودي".

وأضاف أن "الحكم بالإعدام بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".