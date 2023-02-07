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السوداني يوجه نصيحة للعراقيين حول الدولار ويجدد التأكيد: الدينار أقوى


نصح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بعدم اقتناء الدولار، فيما جدد التأكيد بإن "الدينار أقوى من الدولار".

وقال السوداني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه "مضى على الحكومة 100 يوم ومنذ البدء وضعنا أوليات لعمل الوزارات والمحافظات".

وأضاف، أنه "لا توجد خطوط حمراء في مكافحة الفساد"، متعهداً "بإعادة الأموال التي سرقت قبل وبعد 2003". وتابع، أن "الباحثين الاجتماعيين يقومون الآن بأوسع عملية بحث عن المشمولين بشبكة الرعاية وخصصنا سلة غذائية لمن هو مشمول، مردفاً: سنوفر حتى السكن للمشمولين بالرعاية".

وأشار السوداني، إلى أنه "خلال 100 يوم كانت العلاقات واضحة مع جميع الدول والزيارات كانت مدروسة".

وأكمل: "نافذة العملة كانت نقطة سوداء في النظام المصرفي"، لافتاً إلى "التصويت على طلب البنك المركزي بتعديل سعر الصرف لـ1300 دينار لكل واحد دولار"، مؤكداً أن "هناك حزمة إجراءات ثانية سيطلقها البنك المركزي لمواجهة ارتفاع أسعار الصرف".

وقال السوداني: "ليقتنع المواطن ان الدينار هو اقوى من الدولار، انصح المواطنين بعدم اقتناء الدولار".

وبين، أنه "ستتم إعادة إعداد الموازنة وستتضمن خطوات ومشاريع يحتاجها المواطن".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "تخصيص 3 مليارات دولار كمساعدات لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدين".

وبشأن زيارة واشطن وأبو ظبي، أوضح أن الأولى ستتضمن ملفات الاقتصاد والطاقة وغيرها، فيما أن زيارة الإمارات هي بدعوة من الحكومة الإماراتية وستبحث ملفات اقتصادية وتطوير العلاقات بين البلدين.

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