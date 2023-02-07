الفياض: نسعى لتأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بأبناء الحشد الشعبي

اعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي والذي سيعرض على البرلمان للتصويت".

وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان ان "الفياض اعلن عن الانتهاء من تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي والذي سيعرض على البرلمان للتصويت".

واضافت: "تم الانتهاء من مسودة قانون الخدمة والتقاعد لأفراد الهيئة ، وهذه الإجراءات من شأنها ضمان الحقوق والواجبات".

واشارت المديرية الى ان الفياض اكد على الشروع بقبول أفراد الهيئة في الكليات العسكرية وصولاً لتأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بأبناء الحشد الشعبي أسوة بأكاديميات وزارتي الدفاع و الداخلية".