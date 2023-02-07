النفط تعلن إرسال قافلة تضم 28 حوضية وقود إلى سوريا

اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن ارسال قافلة تضم 28 حوضية وقود "بنزين - زيت الغاز " الى سوريا.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في بيان انه "استناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء بإرسال مساعدات عاجلة الى الاشقاء في سوريا، فقد تم ارسال قافلة عاجلة تضم 28 حوضية تحمل وقود "البنزين- زيت الغاز) الى جانب المساعدات الاخرى ".

وأضاف ان "ارسال القافلة جاء لإسناد الاشقاء في سوريا والوقوف معهم بعد الهزات الارضية التي ضربت بعض المدن"، مشيراً الى انه قد "وجه شركة توزيع المنتجات النفطية بارسال شحنات عاجلة الى سوريا".

واكد عبد الغني بإن رئيس مجلس الوزراء "قرر ارسال 70 طناً من المساعدات الضرورية عبر جسر جوي لضحايا الهزات الارضية في سوريا مشيراً الى "استمرار تقديم المساعدات العاجلة واللازمة".