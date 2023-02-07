عاجل : المركزي العراقي يحدد موعد بيع الدولار بسعره الجديد
الأخبار

مطار دمشق الدولي يستقبل طائرة عراقية محملة بـ 70 طنا من المساعدات


وصلت أول طائرة مساعدات عراقية محملة بـ 70 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أنه ستصل بعد قليل طائرة ثانية محملة بالمساعدات العراقية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سانا" بوصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وأوضحت "سانا" أن "طائرة المساعدات الإيرانية محملة بـ 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال".

ومن جانبه أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إقامة جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها الدواء والوقود.

مؤكدا أن "هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تعلن إرسال قافلة تضم 28 حوضية وقود إلى سوريا
مطار دمشق الدولي يستقبل طائرة عراقية محملة بـ 70 طنا من المساعدات
بشأن منح ارض المرسلات إلى مستثمر سعودي.. استضافة برلمانية لهيئة الاستثمار
محلل سياسي : موقف وزير الخارجية خلال مؤتمره مع لافروف "مخزي"
رئيس الجمهورية: مسيحو الشرق هم سكان المنطقة الأصليون إلى جانب باقي المكونات
الشيخ همام حمودي بعد تعديل سعر الصرف: ندعو شعبنا للثقة بعملتهم
الإطار يكشف عن طرح أربعة ملفات خلال زيارة لافروف
مستشار رئيس الوزراء: انتظروا حزمة جديدة من عمليات الاصلاح الاقتصادي
الاتحاد الوطني معلقا على قرار إيقاف برلمان كردستان: ملزم وسنعمل به فورا
مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 48.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك