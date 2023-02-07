بشأن منح ارض المرسلات إلى مستثمر سعودي.. استضافة برلمانية لهيئة الاستثمار

كشفت النائبة سعاد المالكي، الثلاثاء، عن استضافة هيئة الاستثمار من اجل الاستيضاح بشان منح ارض المرسلات إلى مستثمر سعودي بخلاف الشروط والقوانين.

وقالت المالكي في حديث ل / المعلومة/، أن "هناك تحركا من قبلنا لاستضافة هيئة الاستثمار للاستيضاح بشان منح ارض لمستثمر سعودي غير مستوف للشروط ".

وأضافت أن "منح ارض المرسلات لمستثمر سعودي غير مستوف الشروط مؤشر خطير يدفعنا لاستضافة هيئة الاستثمار داخل مجلس النواب"، وأوضحت أنه "سوف نمضي في إجراءاتنا البرلمانية لاستعادة قطعة الأرض التي هي حق من حقوق موظفي شبكة الإعلام العراقي ".

وقد أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، تشكيل لجان تحقيقية بعدة اتجاهات بشأن الخروقات القانونية التي رافقت عمل الحكومة السابقة سيما في ملف الاستثمار ومنها ملف أرض المرسلات.