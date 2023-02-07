عاجل : المركزي العراقي يحدد موعد بيع الدولار بسعره الجديد
الأخبار

الإطار يكشف عن طرح أربعة ملفات خلال زيارة لافروف


كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، عن تفاصيل بشأن مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بغداد.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان"حجم التجارة مع روسيا في ملفات متعددة تصل الى عدة مليارات سنويا كما انها تمثل ركن مهم في منظمة الاوبك".

واضاف، ان" العراق طرح رأي محايد في الحرب الروسية- الاوكرانية وهي خطوة مهمة للغاية من اجل ان لايكون طرفا في هذا الازمة".

واشار الى ان" زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف الى بغداد مهمة كونها ناقشت مصالح بلاده مع بغداد في 4 ملفات أبرزها الطاقة خاصة مع وجود استثمارات لموسكو تصل الى 10 مليارات دولار".

واشار الى ان" ما يربط بغداد وموسكو مصالح 4 ملفات أبرزها الطاقة والتسليح والامن الغذائي مؤكدا ضرورة تحسين العلاقة وتعزيزها بالإطار التنسيقي وبحث امكانية ان يكون التبادل التجاري وتسديد المستحقات عبر العملات الوطنية".

وكان موقف العراق من الازمة الروسية – الاوكرانية حيادي في عدم دعم طرف ضد اخر ودعوة الجميع الى مائدة الحوار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تعلن إرسال قافلة تضم 28 حوضية وقود إلى سوريا
مطار دمشق الدولي يستقبل طائرة عراقية محملة بـ 70 طنا من المساعدات
بشأن منح ارض المرسلات إلى مستثمر سعودي.. استضافة برلمانية لهيئة الاستثمار
محلل سياسي : موقف وزير الخارجية خلال مؤتمره مع لافروف "مخزي"
رئيس الجمهورية: مسيحو الشرق هم سكان المنطقة الأصليون إلى جانب باقي المكونات
الشيخ همام حمودي بعد تعديل سعر الصرف: ندعو شعبنا للثقة بعملتهم
الإطار يكشف عن طرح أربعة ملفات خلال زيارة لافروف
مستشار رئيس الوزراء: انتظروا حزمة جديدة من عمليات الاصلاح الاقتصادي
الاتحاد الوطني معلقا على قرار إيقاف برلمان كردستان: ملزم وسنعمل به فورا
مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 48.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك