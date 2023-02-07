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الاتحاد الوطني معلقا على قرار إيقاف برلمان كردستان: ملزم وسنعمل به فورا


اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الثلاثاء , التزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم دستوري  , مبينا ان  القرارات باتة وملزمة وسوف نلتزم  بقرارها الأخير . 

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة /، ان " قرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته اليوم بشأن عدم دستورية برلمان الإقليم دستوري وليس سياسيا كما يصفه البعض “. 

وأضاف ان " الاتحاد أحد الجهات التي ساهمت بكتابة الدستور وصوتت عليه ويتوجب علينا احترام كافة قرارات المحكمة الدستورية لكونها ملزمة وباتة بحسب الدستور ".

وأشار الى ان "القرار سيدفع القوى السياسية الى تكثيف المباحثات والحوارات لاجل الاتفاق على الية قانون انتخابات إقليم كردستان والتوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف بما فيها الديمقراطي الكردستاني لكون الحكومة الحالية أضحت حكومة تصريف للاعمال اليومية " . 

يذكر ان أن المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي جاسم محمد عبود قضت اليوم الثلاثاء بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

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