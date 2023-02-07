هزة أرضية تضرب قضاء بيجي في صلاح الدين

افاد مصدر محلي، ان هزة ارضية ضربت فضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر ان "اهالي قضاء بيجي ابلغوا عن تعرض القضاء لهزة ارضية دون معرفة قوتها". واضاف المصدر ان "اهالي قضاء الشرقاط ابلغوا ايضا عن حدوث هزة ارضية".

وضرب الزلزال المدمر فجر امس مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

وفي وقت سابق طمأنت مديرية الدفاع المدني، المواطنين بعد الزلزالين في تركيا وسوريا بأنها مستعدة لأي طارئ، فيما اشارت الى أن العراق لا يقع على خط زلزالي وما حدث عبارة عن ارتدادات من الشريط الحدودي مع ايران و تركيا.