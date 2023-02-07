العامري يدعو المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية لإغاثة سوريا وتركيا

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى جهود الإغاثة والإنقاذ لسوريا وتركيا.

وقل المكتب الاعلامي للعامري في بيان "نتقدم بأحر التعازي وأبلغ المواساة لحكومتي سورية وتركيا وشعبيهما الشقيقين، معربين عن ألمنا الشديد وتعاطفنا التام مع ضحايا الكارثة التي تسبب بها الزلزال الذي ضرب البلدين".

واضاف: "كما ندعو الحكومة العراقية وكل الغيارى في المواكب الحسينية والمنظمات الأنسانية العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى جهود الأغاثة والأنقاذ وتقديم المساعدات اللازمة ونحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته امام هذه الكارثة".