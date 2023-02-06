حراك الانبار يتهم والد الحبلوسي بشراء ذمم شيوخ العشائر مقابل السكوت

انتقد المتحدث باسم الحراك الشعبي بمحافظة الانبار ضاري الدليمي , الاثنين , أسلوب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحل خلافته السياسية بالمحافظة عن طريق استغلال والده وتقديمه الاغراءات المالية ومنحه المقاولات , مشيرا الى ان النقمة الشعبية تتزايد اتجاه هيمنة الحلبوسي وحزبه على مقدرات سوف تنجر الى مايحمد عقباه.

وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان "الحلبوسي فقد الامل بجميع أوراقه السياسية دون النيل من معارضيه حيث قام باستغلال والده لحل تلك الخلافات عن طريق تقديم الاغراءات المالية وتقديم المقاولات لمشاريع بالمحافظة “".

وأضاف الدليمي ان "اتساع النقمة الشعبية اتجاه هيمنة الحلبوسي وحزبه على مقدرات سوف تنجر الى مايحمد عقباه"

وأشار الدليمي الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عليه ان يتدخل لوقف جماع الحلبوسي في الانبار كون الامر سيخرج عن السيطرة وقد يتم استخدام الطرق الأكثر صعوبة لانهاء وجود الحلبوسي من المحافظة".