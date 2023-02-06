السوداني يوجه باغاثة سورية بعد تعرضها لزلزال مدمر

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن مواد غذائية وطبية وخبراء بالدفاع المدني سيتوجهون من العراق لدعم سوريا جراء الزلزال المدمر وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الناطق باسم الأمانة، حيدر مجيد للوكالة الرسمية إن "الاستعدادات جارية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، لنقل الشحنة الأولى من المواد الغذائية والإغاثية والطبية مقدمة من حكومة العراق الى الشعب السوري، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظرا لما تعرضت له المدن السورية جراء الزلازل".

وأضاف، أن "الشحنة الأولى ستنطلق اليوم، وستنطلق خلال اليومين المقبلين شحنات متتالية أخرى، كما سيتم إرسال نحو 40 خبيراً من الدفاع المدني لمساعدة الجانب السوري، فضلاً عن وفد من وزارة الخارجية سيقدم التعازي إلى الشعب السوري".