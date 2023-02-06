السوداني يؤكد الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، الاثنين، على الاستعداد الكامل لاجراء الانتخابات في بيئة امنية مناسبة.

وذكر بيان ان "ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء، لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية".

واضاف ان "الاجتماع استضاف اللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لاجراء الانتخابات المحلية، كما بحث الائتلاف اهم التحديات التي يتوقعها المختصون واليات حلها".

واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاستعداد الكامل لاجراء الانتخابات في بيئة امنية مناسبة.