إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي 3 أيام بسبب تداعيات الزلزال

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة ايام بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان إنه "حفاظا على حياة وسلامة المواطنين تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم مؤسسات اقليم كوردستان لمدة ثلاثة ايام".

واضافت: "العطلة تشمل ايام 7 و 8 و 9 من الشهر الجاري"، مشيرة الى ان "عملية توزيع الرواتب مستمرة".