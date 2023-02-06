الفتح: امريكا تفتعل الفوضى من اجل الحصول على المصالح الخاصة

اعتبر تحالف الفتح، اليوم الاثنين، ان امريكا كانت وما زالت تكن العداء لكل الشعوب التي تدخلت في الشؤون الداخلية لها، فيما اكد ان امريكا تفتعل الفوضى والتخريب من اجل الحصول على مصالحها الخاصة بالدرجة الأساسية.

وقال عضو التحالف علي حسين في حديث ل /المعلومة/ إن "امريكا دائما ما تسعى الى الفوضى و الخراب من اجل الحصول على المصالح الخاصة من خلال فرض الإملاءات على جميع البلدان"، مشيرا الى ان "واشنطن تعمل على فرض ارادتها حتى وان كانت على حساب "الدم العراقي".

واردف، ان "السوداني يمتلك من الارادة الوطنية ما يكفي للتخلص من القيود التي فرضتها امريكا على العراق"، لافتا الى ان "جميع الاجراءات التي اتخذها البنك الفدرالي على البلد من اجل اضعاف الدولار زاد من الحكومة قوة اقتصادية من خلال اعادة رسم الخطط للنظام المالي للبلد".

وبشان سياسات واشنطن في فرض إملاءاتها على العراق وجميع الدول التي تدخلت فيها يبين حسين، ان "امريكا كانت وما زالت تكن العداء لكل الشعوب التي ادخلت في الشؤون الداخلية لها".

وكان المحلل السياسي محمد علي الحكيم قد عزا في وقت سابق تأخر ارسال الموازنة في حديث سابق ل /المعلومة/، ان شروط الإدارة الأميركية تسببت بأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق والتي وقفت وراء عرقلة ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان لغرض التصويت عليها".